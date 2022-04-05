Виведені з півночі України російські війська вимагають значного переоснащення перед передислокацією на схід, - розвідка

Виведені з півночі України, зокрема з Київської і Чернігівської областей, російські підрозділи вимагають значного переоснащення та ремонту, перш ніж їх можна буде передислокувати на схід України. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міністерства оборони Великобританії.

Зазначається, що українські сили повернули ключову територію на півночі України, позбавивши Росію можливості досягти своєї мети за змусивши відступити ворога з районів навколо Чернігова та з півночі Києва.

Також, за даними розвідки, ймовірно в деяких частинах відбитих регіонів ще триватимуть мляві бої, але їхня інтенсивність значно знизиться через значний відхід російських військ.

“Багато російських підрозділів, які виводяться з північної України, імовірно, потребують значного переоснащення та модернізації, перш ніж їх можна буде передислокувати для операцій на сході України”, - говорить розвідка.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Великобританії, російські війська перегруповуються, щоб зосередити свій наступ на Донбас і взяти Маріуполь, який "забезпечить сухопутний коридор в окупований Крим". Про передислокацію ворога на Донбас з метою встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей повідомляє також Генштаб ЗС України.