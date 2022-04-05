"40 днів пекла": "Азов" показав відео з блокадного Маріуполя

Бійці полку "Азов", що стоять на захисті Маріуполя, показали зняте з дрона відео міста, що майже з перших днів оточене російськими окупантами. Відео розміщено на youtube-каналі полку.

На відео видно масштаб руйнувань унаслідок постійних обстрілів: випалені та зруйновані будинки, школи, декотрі ще палають від свіжих влучань.

"40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована. Та не скорена", - сказано в підписі до відео.

Нагадаємо, за останніми даними, Маріуполь зруйновано на 90%. Ворог контролює частину міста, має чисельну перевагу, але українські захисники міцно тримають оборону в центрі. У місті тривають вуличні бої, до того ж його постійно обстрілюють з повітря. Майже 130 тисяч місцевих мешканців потребують евакуації, але Росія не дає дозвіл на гуманітарний коридор.