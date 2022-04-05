Геноцид в Україні може бути найбільшим у Європі з часів Другої світової, - Центр стратегічних комунікацій

Кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпіч та Вуковар.

Геноцид, влаштований російськими окупантами в Україні, може стати найбільшим у Європі з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпіч та Вуковар – міжнародно визнаних випадках військових злочинів.

Фото: Центр стратегічних комунікацій Фото: Центр стратегічних комунікацій Фото: Центр стратегічних комунікацій

"Скільки мирного населення загинуло від рук росіян у 450-тисячному Маріуполі, ми поки що не знаємо. Але ми знаємо, що всі винні у нелюдських злочинах сядуть на лаву підсудних та отримають своє покарання. Якщо до цього моменту ще не лежатимуть в українській землі" , – йдеться у повідомленні ЦСКІД.