Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі
Українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
20-річний похід Володимира Путіна на війну в Україні – і як з ним не впорався Захід
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
ГоловнаСуспільствоВійна

Геноцид в Україні може бути найбільшим у Європі з часів Другої світової, - Центр стратегічних комунікацій

Кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпіч та Вуковар.

Геноцид, влаштований російськими окупантами в Україні, може стати найбільшим у Європі з часів Другої світової війни. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Кількість цивільних жертв в Ірпені та Бучі вже перевищила кількість убитих у хорватських містах Госпіч та Вуковар – міжнародно визнаних випадках військових злочинів.

Фото: Центр стратегічних комунікацій
Фото: Центр стратегічних комунікацій
Фото: Центр стратегічних комунікацій

"Скільки мирного населення загинуло від рук росіян у 450-тисячному Маріуполі, ми поки що не знаємо. Але ми знаємо, що всі винні у нелюдських злочинах сядуть на лаву підсудних та отримають своє покарання. Якщо до цього моменту ще не лежатимуть в українській землі" , – йдеться у повідомленні ЦСКІД.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також