Зеленський: «Тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів»

Російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, переконаний президент.

Після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть спробувати приховати сліди своїх злочинів.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

«На цей час тільки в одній Бучі відомо про понад триста вбитих і закатованих людей. Імовірно, перелік жертв буде значно більшим, коли буде перевірене все місто. І це тільки одне місто, – сказав він. – Вже є інформація про те, що в Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської та Сумської областей окупанти робили таке, чого місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому».

За словами президента, Україна робить все, щоб якнайшвидше встановити всіх причетних російських військових до цих злочинів і покарати їх.

«Це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом і міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом, – зазначив він. – Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин».

Володимир Зеленський також відреагував на «нову стару тактику російських пропагандистів», які намагаються відкидати звинувачення проти російських військових.

«Вони не зможуть обманути весь світ. Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим, – заявив Володимир Зеленський. – Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни».

Президент припустив, що тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів: «Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо. Я хочу сказати одразу: кожна нормальна людина у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста. Викрадають, катують, вбивають мирних людей».

На його думку, російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика «Дер Штюрмер».

«Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду, – додав Володимир Зеленський. – У наш час вже не страчують. Але всім скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам у Москві варто запамʼятати: фінал вашого життя буде за ґратами. У кращому разі».

Після звільнення міста мер Анатолій Федорук оприлюднив інформацію про масові розстріли жителів Бучі та братську могилу. Після оприлюднення свідчень воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Бучі, в Німеччині запропонували створити трибунал для покарання винних, подібний до того, що існував в Югославії.

4 квітня українська розвідка оприлюднила список окупантів, які відповідальні за звірства у Бучі.