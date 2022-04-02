Мер Бучі повідомив про сотні убитих мешканців: «Людей розстрілювали, вбивали в потилицю»

На вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років

У місті Буча на Київщині у братській могилі похоронили 280 людей.

Про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

«Всіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук.

При цьому, на багатьох тілах були білі пов’язки, що показувало, що вони мирні мешканці.

Окрім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі карети.

«Випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях», – розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Станом на 1 квітня 153 українські дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ. Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.