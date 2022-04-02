За сьогодні на Донеччині і Луганщині відбили шість ворожих атак

За 2 квітня військовослужбовці Операції Обʼєднаних сил відбили шість атак ворога в Донецькій та Луганській областях. Російські окупанти зазнали втрат, повідомили на сторінці штабу ООС в Facebook.

Зокрема, захисники знищили чотири танки, шість одиниць броньованої техніки та сім одиниць авто.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!" – підкреслили в штабі.

Нагадаємо, на Донеччині українські військові за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів, яка вирішала активізуватися для наступу.