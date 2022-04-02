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Майже 600 диверсантів затримали співробітники Нацполіції за місяць, - Єнін

У вилучених телефонах знайшли фотографії позицій ЗСУ, інших військових підрозділів, блокпостів.

Майже 600 диверсантів затримали співробітники Нацполіції за місяць, - Єнін
Фото: НПУ

Співробітники Національної поліції за місяць затримали близько 600 диверсантів.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає "Укрінформ".

"Ці диверсійно-розвідувальні групи були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань. На сьогодні ми бачимо, що ті представники ДРГ переважною мірою використовувалися противником для документування позицій наших військ, оскільки в їхніх мобільних телефонах є фотографії наших Збройних сил, інших військових підрозділів, блокпостів і так далі", - розповів Єнін.

Перший заступник глави МВС повідомив, що, до прикладу, на Дніпропетровщині за минулу добу правоохоронці затримали щонайменше 5 потенційних членів диверсійно-розвідувальних груп. Їх передали Службі безпеки України.

Євгеній Єнін закликав українців бути пильними: не підказувати незнайомим дорогу, "треба звертати увагу на російську мову, дезорієнтацію на місцевості та інші підозрілі ознаки. Якщо побачили щось, варто інформувати правоохоронні органи".

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що диверсанта з Одеської області засуджено до 13 років позбавлення волі. Чоловік збирав і передавав детальну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області. А у вересні 2020 року за завданням свого куратора з ФСБ засуджений намагався дистанційно підірвати один з об’єктів критичної інфраструктури "Рівнеоблводоканалу".

Днями на Київщині в районі активних бойових дій прикордонники затримали диверсанта на велосипеді, який маскувався під місцевого жителя. У нього виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флешносії, а в телефоні знайшли контакти осіб з РФ та можливе листування з кураторами.

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