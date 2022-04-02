Війська агресора спробували зробити наступ одразу на декількох напрямках, однак це їм не вдалося.

На Донеччині українські військові за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"1 квітня, рашисти вирішили активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших хлопців. Тому на окупантів чекала "тепла" зустріч", - зазначили військові.

Позиції агресора обстріляли з артилерійських установок і гармат.

"Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - підсумували в ОТУ "Схід".

Нагадаємо, в передмісті Києва українські бійці двома танками знищили майже десантний батальйон росіян, а також чималу кількість ворожого БМД та бронетанкової техніки.