Місяць війни обходиться Україні в $10 млрд

Президент провів нараду з Кабміном і економічним блоком ОП.

На місяць бойвих дій Україна, за підрахунками Міністерства фінансів, витрачає близько $10 млрд. Такі цифри були озвучені під час наради, яку провів президент України Володимир Зеленський з економічним блоком Офісу глави держави і Кабінету Міністрів, повідомила пресслужба глави держави.

"На нараді обговорили джерела фінансування видатків, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті зачепили перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, заплановану на квітень", - зазначено в повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, збитки України через війну з Росією з врахуванням майбутніх втрат перевищують 1 трлн доларів.