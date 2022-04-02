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​Нацгвардійці здобули трофейну російську техніку під час боїв на київському напрямку

САУ 2С -3 та МТ-ЛБ уже відбуксирували в тил для ремонту.

​Нацгвардійці здобули трофейну російську техніку під час боїв на київському напрямку
Фото: EPA/UPG

Один з підрозділів Національної гвардії здобув трофейну російську техніку під час боїв на київському напрямку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці НГУ.

САУ 2С -3 та МТ-ЛБ, за словами військових, вже відбуксирували в тил.

"Звісно, не стали копіювати українських фермерів, які роблять це трактором, а застосували свою техніку!", - пожартували в Нацгвардії.

Трофеї відремонтують, після чого техніка підсилить підрозділ НГУ, який воює на цьому напрямку.

Нагадаємо, російські війська, які відступили від Києва, залишили українським військовим вкрай рідкісні зразки техніки. Мова йде про машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий". Вона здатна виявляти ціль на дальності до 40 км і передавати інформацію на засоби ППО в автоматичному режимі.

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