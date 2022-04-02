З Британії до України відправлять 30 броньованих "швидких"

До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких", придбаних на зібрані на інтернет-платформі кошти.
Про це повідомило посольство України в Британії.
"Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не лише звичайних "швидких", але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться у заяві.
Всього придбали 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну на початку тижня.
We decided to direct part of the funds raised through https://t.co/es90wrxhh3 to purchase not just any regular ambulance cars, but the armoured ones to protect our brave medics.— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 2, 2022
We bought the first batch of 30 those cars, 15 of which are leaving for Ukraine early next week. pic.twitter.com/yLHbyZleWk
23 березня стало відомо, що Україна отримала від своїх партнерів 50 авто швидкої медичної допомоги.
Також Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.