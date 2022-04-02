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З Британії до України відправлять 30 броньованих "швидких"

15 з них почнуть переправляти на початку тижня.

З Британії до України відправлять 30 броньованих "швидких"
Фото: Посольство України у Британії

До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких", придбаних на зібрані на інтернет-платформі кошти.

Про це повідомило посольство України в Британії.

"Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не лише звичайних "швидких", але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться у заяві.

Всього придбали 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну на початку тижня. 

23 березня стало відомо, що Україна отримала від своїх партнерів 50 авто швидкої медичної допомоги.

Також Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.

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