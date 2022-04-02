З Британії до України відправлять 30 броньованих "швидких"

15 з них почнуть переправляти на початку тижня.

До України з Британії відправлять 30 броньованих "швидких", придбаних на зібрані на інтернет-платформі кошти.

Про це повідомило посольство України в Британії.

"Ми вирішили спрямувати частину коштів, зібраних через платформу withukraine.org, на закупівлю не лише звичайних "швидких", але й броньованих, щоб захистити наших хоробрих медиків", - йдеться у заяві.

Всього придбали 30 автомобілів, 15 з них почнуть переправляти в Україну на початку тижня.

We decided to direct part of the funds raised through https://t.co/es90wrxhh3 to purchase not just any regular ambulance cars, but the armoured ones to protect our brave medics.



We bought the first batch of 30 those cars, 15 of which are leaving for Ukraine early next week. pic.twitter.com/yLHbyZleWk — Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 2, 2022

23 березня стало відомо, що Україна отримала від своїх партнерів 50 авто швидкої медичної допомоги.

Також Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.