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Україна отримала 50 швидких для Збройних сил, - МОЗ

Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання і дозволяють евакуювати одночасно до чотирьох поранених.

Україна отримала 50 швидких для Збройних сил, - МОЗ
Фото: Facebook/МОЗ

Україна отримала від своїх партнерів 50 авто швидкої медичної допомоги.

Про це повідомили в Мінохоронздоров'я.

Автомобілі передадуть для потреб ЗСУ. Mercedes'и мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, а також дозволяють евакуювати до чотирьох поранених одночасно, розповіли в міністерстві.

Частину автомобілів уже доставили в регіони, де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим повідомив, що заправкам SOCAR доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Днями Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.

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