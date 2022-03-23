Україна отримала 50 швидких для Збройних сил, - МОЗ

Україна отримала від своїх партнерів 50 авто швидкої медичної допомоги.
Про це повідомили в Мінохоронздоров'я.
Автомобілі передадуть для потреб ЗСУ. Mercedes'и мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, а також дозволяють евакуювати до чотирьох поранених одночасно, розповіли в міністерстві.
Частину автомобілів уже доставили в регіони, де тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим повідомив, що заправкам SOCAR доручено безкоштовно надавати паливо для машин швидкої допомоги та Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Днями Харківська область отримала від волонтерів 17 автомобілів для екстреної медичної допомоги.