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Російські війська обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області

Пошкоджено будівлю станції, постраждалих немає.

Окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине в Донецькій області.

Фото: t.me/zalizni_zminy

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Ворог продовжує прицільно бити по залізничній інфраструктурі. Щойно прилетіло на станцію Очеретине, Донецька залізниця. Постраждалих немає", – написав Камишін у своєму телеграм-каналі.

Судячи з викладених ним фото, пошкоджено будівлю станції, можливі пошкодження залізничної інфраструктури.

"Я вкотре звертаюся до цивілізованого світу: допоможіть нам закрити небо! На землі ми, залізничники, свою роботу робимо і будемо продовжувати робити чітко! Але ми безсильні проти обстрілів з неба", – закликав Камишін.

Фото: t.me/zalizni_zminy

Фото: t.me/zalizni_zminy

Нагадаємо, вчора російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів зруйнована залізнична станція в Павлограді, залізниче полотно і колії. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Загинула одна людина. Рух через станцію зупинено на невизначений час.

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