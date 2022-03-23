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На Закарпатті підозрювані втікали від прикордонників і ледь не переїхали їх мікроавтобусом

Затримані підозрюються в організації незаконного переміщення в Угорщину щонайменше 15 українців.

На Закарпатті підозрювані втікали від прикордонників і ледь не переїхали їх мікроавтобусом
Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У Закарпатській області біля села Велика Паладь прикордонники з поліцією затримали підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів. Під час затримання водій мікроавтобуса скерував транспорт на прикордонників і намагався їх переїхати.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Військовослужбовці ДПСУ встигли ухилитися. А щоб зупинити втікачів, вони були змушені застосувати зброю. 

Фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

"Зупинені правоохоронцями жителі Закарпаття підозрюються в організації незаконного переміщення в Угорщину щонайменше 15 громадян нашої країни", - повідомили прикордонники.

У поліції почали досудове розслідування щодо водія мікроавтобуса за статтею 345 ККУ - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також вирішується питання відкриття кримінального провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно зі співробітниками СБУ та Нацполіції затримали чоловіка, котрий організував незаконну переправу військовозобов’язаних осіб до Молдови.

Затримали й оштрафували мешканця Київщини, який за перетин кордону пропонував співробітникові ДПСУ 3 тисячі доларів.

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