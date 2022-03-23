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У Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею, де зберігалися оригінали картин Айвазовського і Яблонської

Оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було.

У Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею, де зберігалися оригінали картин Айвазовського і Яблонської
Художній музей імені Архипа Куїнджі в Маріуполі
Фото: Міська рада Маріуполя

У Маріуполі російські війська знищили будівлю Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради. 

За словами голови Національної спілки художників України Костянтина Чернявського, оригіналів робіт Архипа Куїнджі на момент обстрілу в музеї не було – там залишалися лише копії авторства Андрія Яланського й Олександра Ольхова.

Водночас у музеї зберігалися оригінали робіт інших українських художників – Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської, Михайла Дерегуса та інших. Їхня доля наразі невідома.

Фонд музею налічував приблизно дві тисячі експонатів, враховуючи твори живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, графіки та скульптури.

"Окупанти свідомо вбивають мирне населення Маріуполя, продовжують знищувати критичну інфраструктуру, нашу культуру та все українське", – зазначили в міській раді.

Нагадаємо, російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Люди, що переховувались у підвалі споруди, вціліли. 

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