"То кого Путін звинувачує в нацизмі?" Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя

В уривку розказано про те, як нацисти спалили всі школи міста.

Посольство США в Україні оприлюднило уривок стенограми Нюрнберзького процесу щодо українського міста Маріуполь.

"Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків... і Палац піонерів". То кого Путін звинувачує в нацизмі?" – запитують американські дипломати.

Зі стенограми Нюрнберзького процесу, день 68: «Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків... і Палац піонерів». То кого Путін звинувачує в нацизмі? @FranHirsch https://t.co/GWVabGmmA6 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 23, 2022

Як відомо, Росія нещадно знищує цивільну інфраструктуру Маріуполя. Ворог обстріляв пологовий будинок та два укриття з мирними мешканцями – драматичний театр і школу мистецтв.

Крім того, росіяни відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з дітьми.