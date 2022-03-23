Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Російські окупанти ходять в українських берцях, - Нацгвардія
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
ЗСУ ліквідували російських морпіхів, які на початку війни намагалися висадитися біля Одеси
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
На Львівщині через незаповнені декларації затримався потяг із гуманітарним вантажем з Польщі (виправлено)
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Під Києвом ворога зупинено. Треба не дати йому перейти ріку Ірпінь, - керівник ОВА
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
ГоловнаСвіт

"То кого Путін звинувачує в нацизмі?" Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя

В уривку розказано про те, як нацисти спалили всі школи міста. 

"То кого Путін звинувачує в нацизмі?" Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя
Фото: АЗОВ

Посольство США в Україні оприлюднило уривок стенограми Нюрнберзького процесу щодо українського міста Маріуполь.

"Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків... і Палац піонерів". То кого Путін звинувачує в нацизмі?" – запитують американські дипломати.

Як відомо, Росія нещадно знищує цивільну інфраструктуру Маріуполя. Ворог обстріляв пологовий будинок та два укриття з мирними мешканцями – драматичний театр і школу мистецтв.

Крім того, росіяни відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з дітьми. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також