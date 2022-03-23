Окупанти викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата облради Олександра Книгу

Його в середу вранці вивезли в невідомому напрямку.

Російські окупанти вранці викрали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру і депутата Херсонської облради Олександра Книгу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Засновника одного з найвідоміших міжнародних театральних фестивалів в Україні «Мельпомена Таврії». Закликаємо світову культурну спільноту докласти всіх можливих і неможливих зусиль для його якнайшвидшого звільнення! Про це має знати весь світ!" – зазначив міністр.

Російські війська на тимчасово зайнятих територіях систематично викрадають представників місцевої влади та активістів, які виступають проти ворожої окупації. Одним з перших викрали мера Мелітополя.

Учора в Бердянську повідомили про викрадення народного депутата Олександра Пономарьова.