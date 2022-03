"30 млн доларів за 30 днів": бізнесмен Поляков закликав підприємців переказувати кошти Дніпру як гуманітарному хабу країни

IT-підприємець, засновник компанії Firefly Aerospace та співзасновник ГО "Асоціація Ноосфера" Макс Поляков закликав бізнесменів підтримувати коштами Дніпро як гуманітарний хаб України.

Сам він зробив внесок у $1 млн для благодійного фонду "ТАПС-Україна". Це перший великий внесок за реквізитами, які оприлюднив мер Дніпра Борис Філатов у зверненні до міжнародної спільноти з закликом сприяти збору коштів для гуманітарних потреб Дніпра, пише Дніпровська міська рада.

Це місто нині залишається ключовим гуманітарним хабом, куди з’їжджаються десятки тисяч переселенців з гарячих точок країни. Тож усі кошти буде використано для порятунку мирних та безвинних людей, які змушені тікати від війни, розв’язаної росією.

"Я задонатив 1 млн доларів для українських громадян на запит Бориса Філатова, міського голови Дніпра. Ці пожертви йдуть у фонд ТАПС-Україна в Дніпрі. Вони займаються гуманітарними питаннями та надають підтримку захисникам України... Завдання полягає в тому, щоб зібрати $30 млн за 30 днів", – зазначив Поляков у Facebook.

Він звернувся до всього великого бізнесу та IT-компаній із закликом послідувати його прикладу.

"Знаючи Макса вже доволі довгий час, я певен, що він не обмежиться лише грішми. Він став на Заході послом Дніпра. Людиною, яка тепер не залишить у спокої ані офіційну владу, ані приватний бізнес", – заявив у відповідь Борис Філатов, зауваживши при цьому, що всі ті, хто роками заробляв свої статки в Україні, повинні проявити свою позицію та допомогати постраждалим від війни бодай фінансово.

Водночас, за словами Філатова, він також веде перемовини з голлівудськими зірками, аби ті так само стали до лав послів Доброї волі Дніпра у світі.

Реквізити фонду «ТАПС» /Account details:

Благодійна организація «Благотворительный фонд «ТАПС»

Номер карти: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Призначення платежу: Благодійний внесок/Благотворительный взнос

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA

GERMANY

Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

USDT сеть TRC20

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB сеть BEP20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

BTC сеть Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum сеть ERC20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332