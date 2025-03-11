Фото: тг-канал Андрія Єрмака Почалася зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії.

У Джидді відбулася зустріч української і американської делегацій. Сьогодні Держдепартамент повідомив, що сторони зустрінуться о 12 годині за місцевим часом.

Американську сторону представляє держсекретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волц. Україну – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, голова офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Розмова тривала близько семи годин. За її результатами сторони опублікували спільну заяву: США негайно відновлюють військову допомогу Україні, а Київ погодився на пропозицію Вашингтона повністю припинити вогонь на 30 днів, якщо росіяни підуть на це.

Голова ОПУ повідомив, що зустріч почалася дуже конструктивно. "Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", – заявив він.

Станом на 16:12 зустріч все ще триває. Була перерва, після якої розпочали другий раунд.

За даними Суспільного, в першому раунді перемовин обговорили пропозицію перемир'я в небі і на морі – те, що раніше пропонував Володимир Зеленський як демонстрацію серйозності наміру укласти мир. Цього перемир'я має дотримуватися не лише українська сторона, а й окупанти. Також обговорили угоду про мінерали.

Один з українських посадовців на умовах анонімності повідомив AFP, що переговори йдуть "нормально, обговорили багато питань", пише The Guardian.

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Андрій Єрмак у Джидді

Фото: Андрій Єрмак у Telegram Марко Рубіо

"Державний секретар Марко Рубіо поїде до Джидди, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами, щоб просувати президентську мету припинити російсько-українську війну", – озвучували цілі зустрічі в Держдепі.

Рубіо також казав, що позиція США полягає в мирі через силу.

В українському МЗС зазначили, що ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака Зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Андрій Єрмак нині вранці повідомив про те, що команда вже на місці і готується до роботи. Він назвав такі цілі зустрічі: захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами.

Зустріч у Саудівській Аравії

Спершу медіа писали, що американська делегація, що братиме участь у переговорах з українцями в Саудівській Аравії, складатиметься з держсекретаря Марко Рубіо, радника з питань національної безпеки Майка Волца і близького до Дональда Трампа спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, який в лютому брав участь у зустрічі з росіянами. За даними The Econimist, Україна на цій зустрічі запропонує встановити перемир'я в повітрі та на морі. Якщо США підтримають пропозицію, то наступний крок за Росією, якій доведеться або відкинути погоджений Штатами план, або погодитися і перестати атакувати цивільні цілі з повітря.

Рубіо вважає, що від результатів нинішній переговорів залежатиме майбутнє військової підтримки України. Її, як відомо, американці припинили постачати минулого тижня.

Поїздка Володимира Зеленського до Саудівської Аравії мала відбутися ще в лютому і була запланована заздалегідь. Однак на ці дні Вашингтон влаштував там перемовини з російською делегацією, і предметом розмови була Україна. При цьому представників України і її європейських партнерів не запросили. Зеленський розкритикував цей підхід і переніс візит до Саудівської Аравії на 10 березня – щоб не перебувати в одному місці в один час із росіянами. Він сказав, що не хоче, аби партнери могли навіть просто припустити, ніби він домовлятиметься з Росією за їхніми спинами.

Після цього відносини України і США напружувалися дедалі більше. Переговори про угоду стосовно мінералів тривали декілька тижнів, і Штати ставили настільки невигідні умови, що Україна не могла на це погодитися. Американці приписували Україні неіснуючий борг в $350 млрд за ту допомогу, яку надали раніше. Київ же казав, що ця підтримка була надана без зобов'язання її відшкодовувати, а також що загалом сума допомоги була значно меншою, понад 100 млрд. Також Штати хотіли, аби Україна повертала по два долари за кожен один.

Зрештою за декілька раундів переговорів сторонам вдалося досягнути консенсусу. Володимир Зеленський казав, що з документу прибрали поняття українського боргу і відшкодування 2:1. Але документ, про який домовилися – це лише рамковий договір про створення спільного інвестиційного фонду. Після нього потрібно напрацювати ще одну, конкретнішу угоду, яка потребуватиме ратифікації Верховою Радою. Документ мали підписати українські урядовці та представники США під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому наприкінці лютого. Але поїздка закінчилася скандалом.

Україна сигналізувала про готовність підписати угоду і продовжувати перемовини зі Штатами, зокрема про закінчення війни. Трамп і його команда натомість звинуватили Зеленського в неповазі і неготовності до укладання угоди про мир, а також тиснули у темі проведення виборів. Тим не менш, контакти між Києвом і Вашингтоном тривали, і зрештою домовилися про зустріч у Саудівській Аравії.