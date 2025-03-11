Україна і США "зробили кроки до відновлення надійного миру". Хід за Росією

Коментарі учасників перемовин і не тільки - в нашій добірці.

Трамп також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому , додавши, що вони хочуть "покласти край війні в Україні".

Президент США Дональд Трамп уже пообіцяв цього тижня поговорити із Володимиром Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.

Сполучені Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів .

У підсумку переговорів у Джидді, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака Зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії.

Україну на перемовинах у Джидді представляли голова Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса. Американську сторону – держсекретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волц.

Співрозмовники також говорили про обмін військовополоненими, звільнення цивільних, яких утримує Росія, і повернення примусово переміщених росіянами українських дітей.

Обидві сторони погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори "для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України". Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії, українська ж делегація вкотре наголосила, що до мирного процесу мають бути залучені і європейські партнери.

Фото: EPA/UPG Делегація США під час зустрічі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на перемовинах із США запропонувала запровадити режим тиші в небі (ракети, бомби, далекобійні дрони) і на морі, а також наголосила на важливості звільнення полонених. Водночас пропозицію США щодо повного припинення вогню по всій лінії фронту Україна сприйняла і вважає позитивною, відзначив Зеленський. Тепер США мають переконати Росію зробити це. "Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував Володимир Зеленський.

Він також поділився планами на 30 днів тиші: "Коли домовленості запрацюють, упродовж цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки".

На думку голови Офісу Президента Андрія Єрмака, головними досягненнями переговорів зі США в Саудівській Аравії є негайне відновлення військової допомоги та обміну розвідданими.

Фото: EPA/UPG Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час перемовин

"Те, що ви побачили, результатом цієї спільної заяви є розуміння того, що ми разом і однаково розуміємо, рухаємося до настання очікуваного всіма українцями справедливого миру за допомогою нашого головного стратегічного партнера – Сполучених Штатів. І в спільній заяві є згадування, що участь у цьому процесі братимуть наші європейські партнери", – сказав Єрмак під час преспідходу за результатами зустрічі в Джидді.

За його словами, метою української делегації на зустрічі було показати партнерам, що ніхто більше українців не хоче припинення війни, але важливо, як вона припиниться і які гарантії безпеки Україна отримає.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що Київ і Вашингтон на нинішніх переговорах зробили позитивні кроки, і зараз м'яч на боці Росії.

Фото: EPA/UPG Держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі в Джидді

А за словами радника з питань нацбезпеки США Майка Волца, українська делегація дуже чітко показала, що поділяє "бачення миру президента Трампа". Волц повідомив, що поговорить з росіянами "найближчими днями", і що Рубіо братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ G7 в наступні декілька днів.

Держсекретаря США Марко Рубіо запитали, чи є крайній термін, до якого росіяни повинні відповісти на пропозицію про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Він такого терміну не назвав, але висловив сподівання, що вони це зроблять якомога швидше. "Україна готова перестати стріляти і почати говорити, і тепер їм (росіянам – ред.) вирішувати, «так» або «ні». Я сподіваюся, що вони скажуть «так». Якщо так, я вважаю, що ми досягли значного прогресу. Якщо вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру", – сказав Рубіо.

Хочеться сподіватися, що президенту США теж стане зрозуміло, хто насправді не готовий до миру та зневажає Америку, а заодно і решту цивілізованого світу.

На думку Марко Рубіо, після відповіді росіян можна буде "перейти до другої фази цього, тобто реальних переговорів".

Фото: EPA/UPG

Пропозицію про угоду щодо припинення вогню та відновлення обміну розвідданими й допомоги у сфері безпеки з боку США вже привітала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України. М’яч тепер на стороні Росії", - ідеться в дописі очільниці ЄК у соцмережі Х. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "ЄС готовий відіграти свою роль разом із партнерами у майбутніх мирних переговорах".

Офіційних заяв з боку Росії наразі не було. Водночас російські окупанти, як і кожного дня, атакували Україну безпілотниками, зокрема завдали масованого удару по Дніпру. У місті палають пожежі, є руйнування, під завалами, ймовірно, перебувають люди.

Чи є це частиною відповіді на пропозиції США і України щодо тридцяти днів тиші – незабаром дізнаємося.