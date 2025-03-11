Росіяни атакували Дніпро, горів обʼєкт інфраструктури (оновлено)

Також є пошкодження будинків.

Ввечері 11 березня російські окупанти завдали масованої атаки БпЛА по Дніпру.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків”,– написав Лисак.

Станом на ранок відомо про пошкодження 10 приватних будинків, побиті вікна в садочку і школі. Поранених немає.

Фото: Лисак у Telegram Наслідки удару

Фото: Лисак у Telegram Наслідки удару по Дніпру