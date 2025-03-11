Росіяни атакували Дніпро, горів обʼєкт інфраструктури (оновлено)

Ввечері 11 березня російські окупанти завдали масованої атаки БпЛА по Дніпру.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків”,– написав Лисак.
Станом на ранок відомо про пошкодження 10 приватних будинків, побиті вікна в садочку і школі. Поранених немає.
- Сьогодні, 11 березня, російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. До лікарів звернувся 22-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок вранішнього удару по Нікополю.