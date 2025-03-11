Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
Епіцентр відкриє новий простір шопінгу та сімейного дозвілля
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
У Джидді відбулися переговори делегацій України і США
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Український військовий врятував пораненого хлопця у Венеції, надавши йому першу допомогу
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
У Канаді обрали нового прем'єр-міністра. Ним стане Марк Карні
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Сили оборони України уразили два великих нафтопереробних заводи в Росії
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
У Москві заявили про масовану атаку українських дронів (оновлено)
​США шантажують Україну
​США шантажують Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві вшанували полеглого в бою добровольця з Нової Зеландії

28-річний Домінік Абелен загинув у 2022-му.

У Києві вшанували полеглого в бою добровольця з Нової Зеландії
Домінік Абелен
Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

11 березня 2025 року в Києві відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним “Толкієн”. 

Про це повідомляє ГУР МО

“28-річний воїн був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі. Родом з міста Нельсон. Зростав у сім’ї зі своїми п’ятьма братами і сестрами. Був турботливим дядьком для своїх племінників. Професійний військовий, капрал Королівського новозеландського піхотного полку, мав досвід бойових дій під час війни в Іраку, ― зазначили у воєнній розвідці. ― Любив мандри ― за життя встиг відвідати більше 60 країн. Прибув на заклик України захистити цінності свободи на війні з державою-агресором росією ― став до лав Легіону ГУР у 2022 році”. 

Домінік Абелен служив як військовий інструктор, згодом - як кулеметник. Під час бойової операції в районі Вугледару 23 серпня 2022 року нищив ворогів у ближніх боях. Був поранений і загинув у бою. 

Лише зараз тіло “Толкієна” вдалось повернути до України та з належними військовими почестями вшанувати воїна.

На честь полеглого Домініка Абелена бойові побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів “Гака”. 

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies