У Києві вшанували полеглого в бою добровольця з Нової Зеландії

11 березня 2025 року в Києві відбулась церемонія прощання із воїном Міжнародного легіону ГУР МО України Домініком Абеленом з позивним “Толкієн”.

Про це повідомляє ГУР МО.

“28-річний воїн був громадянином Нової Зеландії, представником корінного народу маорі. Родом з міста Нельсон. Зростав у сім’ї зі своїми п’ятьма братами і сестрами. Був турботливим дядьком для своїх племінників. Професійний військовий, капрал Королівського новозеландського піхотного полку, мав досвід бойових дій під час війни в Іраку, ― зазначили у воєнній розвідці. ― Любив мандри ― за життя встиг відвідати більше 60 країн. Прибув на заклик України захистити цінності свободи на війні з державою-агресором росією ― став до лав Легіону ГУР у 2022 році”.

Домінік Абелен служив як військовий інструктор, згодом - як кулеметник. Під час бойової операції в районі Вугледару 23 серпня 2022 року нищив ворогів у ближніх боях. Був поранений і загинув у бою.

Лише зараз тіло “Толкієна” вдалось повернути до України та з належними військовими почестями вшанувати воїна.

На честь полеглого Домініка Абелена бойові побратими виконали традиційний маорійський ритуальний танець воїнів “Гака”.