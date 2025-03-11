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​Зеленський: пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів зробили США

Тепер росіяни мають погодитись на цю пропозицію.

​Зеленський: пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів зробили США
Президент України Володимир Зеленський проводить пресконференцію за підсумками форуму, 23 лютого 2025 р
Фото: EPA/UPG

На перемовинах із США Україна зробила пропозицію запровадити режим тиші в небі (ракети, бомби, далекобійні дрони) і на морі. Також Україна наголосила на важливості звільнення полонених

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту”, - зазначив Зеленський. 

Він зазначив, що Україна сприймає цю пропозицію і вважає її позитивною, тепер США мають переконати Росію зробити це. 

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“Тобто ми погоджуємось, і якщо “рускіє” погодяться – у той момент тиша запрацює”, - уточнив Верховний головнокомандувач. 

Володимир Зеленський наголосив, що важливим елементом розмови є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими. 

“Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні”, - підсумував голова держави.

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