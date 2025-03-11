​Зеленський: пропозицію щодо повного припинення вогню на 30 днів зробили США

Тепер росіяни мають погодитись на цю пропозицію.

На перемовинах із США Україна зробила пропозицію запровадити режим тиші в небі (ракети, бомби, далекобійні дрони) і на морі. Також Україна наголосила на важливості звільнення полонених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в розмові була пропозиція американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню, не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту”, - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Україна сприймає цю пропозицію і вважає її позитивною, тепер США мають переконати Росію зробити це.

“Тобто ми погоджуємось, і якщо “рускіє” погодяться – у той момент тиша запрацює”, - уточнив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський наголосив, що важливим елементом розмови є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні, також допомогу розвідданими.

“Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Я дякую всім, хто допомагає Україні”, - підсумував голова держави.