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У Запоріжжі затримали посадовця ВСП, який за гроші допомагав чоловікам виїжджати за кордон

Встановлюється причетність до схеми працівників ТЦК та осіб, які могли скористатися "послугами".

У Запоріжжі затримали посадовця ВСП, який за гроші допомагав чоловікам виїжджати за кордон
Фото: ДБР

У Запоріжжі під час отримання хабаря посадовця Військової служби правопорядку, який обіцяв місцевому жителю за 4 тисячі доларів оформити йому документи для виїзду за кордон.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Начальник групи охорони та патрульно-постової служби ВСП пропонував військовозобов’язаним послуги з ухилення від служби. Посилаючись на зв’язки в одному з ТКЦ у Запоріжжі, він обіцяв оформити довідку ВЛК та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного з відміткою щодо непридатності до військової служби. Він також надавав «консультації» з того, як з отриманими документами у найзручніший спосіб виїхати з країни", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали після передачі йому 4 тисяч доларів  від одного з "клієнтів". Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі з використанням службового становища (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Фото: ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування триває. Встановлюється причетність до схеми працівників ТЦК та осіб, які могли скористатися "послугами".

Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді  тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

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