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​Генштаб підтвердив ураження Московського НПЗ та вибухи біля станції "Стальной конь" у Росії

Уночі Сили оборони завдали низки ударів по російських стратегічних об'єктах.

​Генштаб підтвердив ураження Московського НПЗ та вибухи біля станції "Стальной конь" у Росії
Фото: Генштаб

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського  нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони росіян, постраждала також низка об’єктів цивільної інфраструктури. 

"Сили оборони  володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - наголосили в Генштабі. 

  • Як повідомлялося, сьогодні мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі "щонайменше 58 українських безпілотників" здійснили атаку на місто та область. За версією влади, БпЛА було збито системами протиповітряної оборони в районах Раменське та Домодєдово. Чотири аеропорти в області вимушено припиняли обслуговування рейсів. 
  • Моніторингові канали також повідомляють про влучання в інфраструктурні об'єкти та публікують відеопідтвердження масштабних пожеж. 

 

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