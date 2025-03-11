​Генштаб підтвердив ураження Московського НПЗ та вибухи біля станції "Стальной конь" у Росії

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки, Головного управління розвідки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в ніч на 11 березня завдали ударів по низці стратегічних об’єктів у Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тон нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.

Також, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область РФ), яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга", що у Ленінградській області.

Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони росіян, постраждала також низка об’єктів цивільної інфраструктури.

"Сили оборони володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення", - наголосили в Генштабі.