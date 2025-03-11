Головне за ніч та ранок вівторка, 11 березня: перемовини в Джидді, 140 боєзіткнень, атака БпЛА на Москву

Нічна повітряна атака, 140 бойових зіткнень, бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, дронова атака на Одесу.

Зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії.

У Одесі унаслідок російської нічної дронової атаки горіли резервуари із пальним, склад іграшок і будинок.

Над ліквідацією наслідків удару працювали більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд.

За даними прокуратури, сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу «Shahed-136». Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнесцентр, гаражне приміщення та господарська будівля на території приватного домоволодіння, вибито вікна у приватних будинках, що розташовані поряд.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 140 бойових зіткнень.

Найбільше - на Лиманському (22) та Покровському (21) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1300 солдатів. Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 887 620 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі ППО збила балістичну ракету і 79 ворожих дронів.

Загалом росіяни запустили 126 ударних безпілотників.

Більше інформації – в новині.

Біля Києва захисники неба збили 29 ворожих дронів із 37 запущених у бік столиці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram про результати зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

За словами глави держави, він почув "слова впевненості в українському майбутньому". Зеленський подякував за "мудрий погляд на міжнародну ситуацію та підтримку України".

Президент відзначив зусилля принца, "які допомагають наближати справжній мир". Зеленський цінує, що Саудівська Аравія "надає дуже важливий майданчик для дипломатії". Лідери поговорили про детальні кроки до закінчення війни, зокрема звільнення полонених та повернення українських дітей. Українська команда "залишається в Джидді для роботи з американською командою, від якої є сподівання на практичний результат".

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, який нині братиме участь у переговорах з американською делегацією в Саудівській Аравії, своєю чергою повідомив про цілі зустрічі. Він написав, що команда вже на місці та готується до роботи.

Судячи з фото пресслужби президента, на зустріч до Джидди також поїхали міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єрка Юлія Свириденко та інші українські посадовці. Президент Володимир Зеленський нині повернеться до України.

"Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", – розповів про цілі Єрмак.

Наразі перемовини вже розпочалися.

Україну представляють міністри закордонних справ і оборони та глава Офісу президента.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч на 11 березня щонайменше 58 українських безпілотників здійснили атаку на місто та область.

Як пише Reuters, за версією влади столиці країни-агресора, БпЛА було збито системами протиповітряної оборони в районах Раменське та Домодєдово. Чотири аеропорти, розташованих в Московській області, вимушено припиняли обслуговування рейсів.

Собянін стверджує, що "руйнувань чи травмованих немає". Натомість моніторингові канали повідомляють про влучання в інфраструктурні об'єкти та публікують відеопідтвердження масштабних пожеж.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!