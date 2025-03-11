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У Миколаєві 19-річна студентка планувала влаштувати теракт на замовлення РФ

Вона хотіла підірвати вибухівку біля обласної поліції.

У Миколаєві 19-річна студентка планувала влаштувати теракт на замовлення РФ
Затримана студентка
Фото: СБУ

Правоохоронці запобігли теракту, який рашисти планували влаштувати у Миколаєві 7 березня поблизу обласного управління поліції. Затримали 19-річну студентку. 

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції

Дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з нею, яку використовували винятково як "витратний матеріал".Трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Затримання терористки у Миколаєві
Фото: Нацполіція
Затримання терористки у Миколаєві

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.

Вилучена вибухівка
Фото: СБУ
Вилучена вибухівка

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Наприкінці зими СБУ затримала 16-річного російського агента, який готував теракт біля "Алеї Слави Героям" у Житомирі.
  • У Львові затримали 23-річного мешканця Київщини, який готував вибухи біля залізничного вокзалу та ТЦК.
  • У Одесі затримали 20-річного чоловіка, який на замовлення РФ готував теракт.
  • А у Харкові викрили місцеву ІТ-фахівчиню, яка на змовлення Росії отруїла військовослужбовця та готувала саморобну вибухівку для терактів.
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