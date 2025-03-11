Правоохоронці запобігли теракту, який рашисти планували влаштувати у Миколаєві 7 березня поблизу обласного управління поліції. Затримали 19-річну студентку.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

Дівчина повинна була непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП), замаскований під пакет поблизу адмінбудівлі. У цей момент окупанти планували дистанційно підірвати СВП разом з нею, яку використовували винятково як "витратний матеріал".Трагедії вдалося уникнути, а терористку затримати "на гарячому", коли вона на таксі прибула до пункту спланованого теракту.

Фото: Нацполіція Затримання терористки у Миколаєві

Під час обшуків на місці події у затриманої вилучено вибухівку із запалювальною сумішшю і два мобільні телефони. Один із гаджетів окупанти планували використати для віддаленої детонації, інший – для звʼязку із фігуранткою.

Встановлено, що поплічниця ворога потрапила у його "поле зору", коли шукала швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Там їй запропонували гроші в обмін на співпрацю, а після згоди – надали покрокові інструкції.

Невдовзі дівчина дістала вибухівку із заздалегідь підготовленої схованки та під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації.Щоб замаскувати вибухівку, вона поклала її у побутовий пакет.

Фото: СБУ Вилучена вибухівка

Наразі слідчі Служби безпеки повідомити затриманій про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.