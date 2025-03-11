Крім того, вже сьогодні вранці у Костянтинівці росіяни поранили чотирьох цивільних. Окупанти скинули на місто "ФАБ-250".

На Донеччині за минулу добу росіяни вбили 1 людину і 3 поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 10 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Покровську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 11 березня.

Волноваський район. У Воскресенці Комарської громади пошкоджено 8 приватних будинків, багатоповерхівку і ангар.

Покровський район. У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку; у Родинському 1 багатоповерхівку зруйновано і 8 пошкоджено. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю. У Гродівській громаді пошкоджено 4 будинки у Малинівці і 3 в Новоекономічному.

Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 приватні будинки і господарчу споруду. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, лінію електропередач, газогін і 2 автомобілі; у Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю і господарчу споруду.

Загалом за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 121 людину, у тому числі 22 дитини.

Крім того, вже сьогодні вранці у Костянтинівці росіяни поранили чотирьох цивільних. Окупанти скинули на місто "ФАБ-250" із модулем УМПК.