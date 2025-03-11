Серед них – «Госпітальєри», Стерненко, Дядя Гриша, ДрукАрмія, Veteranka та інші гідні номінанти. Підтримати їх голосом можна на сайті відзнаки до 17 березня.

Розпочалося голосування за переможців відзнаки «Варті» від Нової пошти – подяки волонтерам, які допомагають під час війни.

Українці подали 10 тисяч заявок, відзначаючи тих, хто щодня змінює життя інших. До фіналу увійшли волонтери та організації, які набрали найбільшу підтримку і відповідали критеріям номінацій. У кожній категорії організатори обрали трьох лідерів.

Підтримати їх голосом можна на сайті відзнаки до 17 березня.

Хто серед номінантів?

Люди, які рятують життя і ті, хто впроваджує нові підходи до допомоги. Наприклад, акушерка Віра Целик приймала пологи під час облоги Чернігова й написала книгу, щоб підтримати армію.

Автомеханік Андрій Бурахович безупинно ремонтує військову техніку, а команда ініціативи «PowerKit» виготовляє павербанки для фронту з використаних електронних цигарок.

Водночас є й ті, хто змінює систему та масштабує благодійність: «Госпітальєри» рятують поранених на передовій із 2014 року, «Veteranka» об’єднує жінок із бойовим досвідом, а Сергій Стерненко веде збори на FPV-дрони в межах ініціативи «Русоріз». Також у переліку наймолодші й найстарші волонтери – від 2-х до 85-ти років.

З усіма фіналістами можна ознайомитися на сайті.

«Історії українських волонтерів різні: від збору коштів у соцмережах до евакуації цивільних під обстрілами, від килимків для бліндажів до сучасних дронів. Відзначте голосом тих, чия праця для вас особливо важлива. Вони ніколи самі не попросять про цю підтримку, але вони її варті», — зазначила співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.

Переможців оголосять 26 березня. Окрім тих, кого оберуть за результатами голосування українців, відзнаку отримає ще 21 волонтер чи організація. Їх визначать за обсягом допомоги, яку вони перевозять безоплатно завдяки Гуманітарній Новій пошті.

Аби ще більше людей долучились до відзнаки, організатори створили відео про шлях українського волонтерства — від перших маленьких справ до масштабних проєктів, що змінюють країну.