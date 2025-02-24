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Волонтери «Української команди» передали допомогу бійцям 1-ї танкової Сіверської бригади

Військові, що бʼються на Курщині, отримали квадроцикли. 

Волонтери «Української команди» передали допомогу бійцям 1-ї танкової Сіверської бригади

«Українська команда» передала на передову чергову партію допомоги – квадроцикли для бійців 1-ї окремої танкової Сіверської бригади. Волонтери також закликали українців не піддаватися «емоційним гойдалкам», які нам навмисно влаштовують, а продовжувати підтримувати захисників. Про це йдеться на Facebook-сторінці «Української команди». 

«Ці хлопці вже понад 10 років б’ють ворога. З початку повномасштабного вторгнення вони обороняли Чернігівщину, давали відсіч оркам на Донеччині, зараз – вчать їх уму-розуму на Курщині. Квадроцикли для них – це швидкість та мобільність. А отже – перевага над ворогом і збережені життя», - заявили в «Українській команді».

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний закликав продовжувати підтримувати захисників.

«Друзі, сьогодні виповнюється три роки з початку повномасштабного вторгнення росії. Зараз нас намагаються емоційно розхитати. Але не можна дати емоціям чи образам осліпити нас. Наші воїни продовжують героїчно боротися з окупантами. А ми – продовжуємо допомагати захисникам. Разом обов’язково переможемо!» - наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що за три роки повномасштабної війни «Українська команда» передала 1720 тонн допомоги загальною вартістю майже півмільярда гривень. Зокрема, військові отримали від волонтерів понад 3100 дронів та 90 автівок.

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