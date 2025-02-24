Швеція виділяє на підтримку України 100 млн євро

Швеція виділяє 100 мільйонів євро на підтримку української протиповітряної оборони.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку – свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку", – повідомив він.

I am in Kyiv today. For the past three years, the Ukrainian people have been fighting for freedom and security - theirs and ours. Today, we are announcing 100 million euro to support Ukraine’s air defences. Strengthening Ukraine’s capability to defend itself against Russian… pic.twitter.com/StKx4Ko66k — SwedishPM (@SwedishPM) February 24, 2025