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Швеція виділяє на підтримку України 100 млн євро

Кошти підуть на підтримку української ППО. 

Швеція виділяє на підтримку України 100 млн євро
Фото: Pixabay

Швеція виділяє 100 мільйонів євро на підтримку української протиповітряної оборони.

Про це у соцмережі Х написав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Я сьогодні в Києві. Останні три роки український народ бореться за свободу і безпеку – свою і нашу. Сьогодні ми оголошуємо 100 мільйонів євро на підтримку протиповітряної оборони України. Зміцнення спроможності України захищатися від російської агресії також підвищує нашу безпеку", – повідомив він. 

  • Наприкінці січня Швеція оголосила про надання Україні 18-го пакету військової допомоги на 13,5 млрд шведських крон ($1,23 млрд).
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