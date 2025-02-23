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Помер народний депутат трьох скликань Валерій Кальченко

Валерій Кальченко нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів.

Помер народний депутат трьох скликань Валерій Кальченко
Валерій Кальченко
Фото: Верховна рада України

Помер народний депутат України V, VI та VII скликань Валерій Кальченко. Він був міністром України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Про смерть повідомили в Верховній Раді. 

"Валерій Михайлович український політик, народний депутат України V, VI та VII скликань, Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.  Будучи народним депутатом України обіймав посаду голови підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, управління радіоактивно забрудненими територіями, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, працював у складі Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового комплексу", — ідеться у повідомленні. 

Валерій Кальченко нагороджений орденом "За заслуги" III та II ступенів.

"Світла пам’ять про нього залишиться у серцях рідних, друзів і колег. Висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", — додають у парламенті.

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