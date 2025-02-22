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Зеленський телефоном поспілкувався із премʼєр-міністрами Нідерландів, Албанії, Великобританії та Греції

Із нідерландським прем'єром президент говорив постачання літаків F-16.

Зеленський телефоном поспілкувався із премʼєр-міністрами Нідерландів, Албанії, Великобританії та Греції
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонні розмови з премʼєр-міністрами Нідерландів, Албанії, Великої Британії і Греції та подякував їм за підтримку.

Про це йдеться у повідмоленні пресслужби Офісу президента. 

У розмові з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Президент висловив вдячність за допомогу й готовність збільшувати підтримку України. Наша держава очікує на продовження постачання літаків F-16 цього року. 

"Нідерланди поділяють нашу позицію: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Президент наголосив, що обидві країни обʼєднує розуміння необхідності посилювати військову міць як гарантію безпеки для України та всієї нашої Європи", – зазначено у повідомленні. 

Глава держави обговорив із очільником уряду Албанії Еді Рамою європейські ініціативи щодо дипломатії, спільні проєкти та розвиток подій. Президент наголосив на важливості присутності Європи за столом переговорів. Володимир Зеленський подякував албанському уряду та народові за допомогу Україні.

Під час розмови із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером президент наголосив, що Європа повинна бути за столом переговорів щодо досягнення справедливого миру та формування сильних гарантій безпеки. Володимир Зеленський і Кір Стармер узгодили військову взаємодію, спільні кроки та заходи на наступний тиждень, який буде дуже насиченим.

А із грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом обговорили розвиток співпраці між державами, спільні європейські проєкти, гарантії безпеки та збільшення оборонного потенціалу. Президент наголосив, що Україна розраховує на спільну роботу над важливими ініціативами під час непостійного членства Греції в Раді Безпеки ООН.

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