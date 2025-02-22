Bloomberg: ЄС шукає способи конфіскувати частину заморожених у Росії $280 млрд

ЄС намагається забезпечити фінансову та військову підтримку України на тлі імовірності скорочення допомоги від США.

Європейський Союз шукає "більш агресивні" способи конфіскації заморожених активів центрального банку Росії. ЄС намагається забезпечити фінансову та військову підтримку України на тлі імовірності скорочення допомоги від США.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

ЄС, країни Великої сімки та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центрального банку у формі цінних паперів і готівки, в основному через бельгійську клірингову палату Euroclear.

Згідно з оцінками Міністерства фінансів США, санкції, накладені на відомих російських осіб, заморозили додаткові активи на суму близько 58 мільярдів доларів, включаючи будинки, яхти та приватні літаки.

У ЄС обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії. Це – механізм, який створить Рада Європи для відшкодування українцям збитків від російської агресії.

Чиновники у Євросоюзі обговорюють варіант конфіскації заморожених активів Росії, якщо вона відмовиться відшкодовувати збитки. Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями РФ щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді.

Керівники економіки та фінансових служб ЄС Валдіс Домбровскіс і Марія Луїс Альбукерке заявили, що блок повинен вивчити всі можливі варіанти допомоги Україні, включаючи конфіскацію активів російського центрального банку.

Ще один варіант, який зараз обговорюють, передбачав би зобов’язання країн-членів ЄС конфіскувати суверенні активи в якості компенсації за руйнування енергетичної інфраструктури України. Зараз вивчають, чи рішення Міжнародного кримінального суду з цього приводу та жорстокість нападів виправдовують такі дії відповідно до кримінального законодавства держав-членів.

Країни, зокрема Німеччина та Франція, виступили проти пропозицій щодо повного арешту активів через правові та економічні наслідки, а також через те, як така дія може вплинути на міжнародний статус євро.

Президент США Дональд Трамп останніми днями різко критикував президента Володимира Зеленського, назвавши його необраним диктатором і звинувативши Україну у вторгненні Росії. Зеленський закликав європейських лідерів посилити допомогу Україні на тлі імовірного скорочення допомоги від США.