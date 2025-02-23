Сибіга: уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є

Не варто вірити словам Путіна, треба дивитися на його дії.

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав не вірити словам Путіна, а подивитись на дії Росії, коментуючи масований обстріл РФ у ніч на 23 лютого.

Про це Сибіга написав у мережі Х.

Очільник українського МЗС відзначив, що цієї ночі РФ запустила над Україною рекордні 267 смертоносних безпілотників, націлених на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.

"Це свідчить про те, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен вірити словам Путіна. Натомість подивіться на його дії", – підкреслив Сибіга.