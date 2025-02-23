Сибіга: уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав не вірити словам Путіна, а подивитись на дії Росії, коментуючи масований обстріл РФ у ніч на 23 лютого.
Про це Сибіга написав у мережі Х.
Очільник українського МЗС відзначив, що цієї ночі РФ запустила над Україною рекордні 267 смертоносних безпілотників, націлених на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури.
"Це свідчить про те, що уникання називати Росію агресором не змінює того факту, що вона ним є. Ніхто не повинен вірити словам Путіна. Натомість подивіться на його дії", – підкреслив Сибіга.
- За цей тиждень РФ застосувала по Україні майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів. У ніч на 23 лютого ворог здійснив наймасованішу дронову атаку.
- Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.