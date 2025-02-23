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Російські окупанти здійснили масований удар по житловому сектору Костянтинівки

Пошкоджено господарські будівлі та авто.

Російські окупанти здійснили масований удар по житловому сектору Костянтинівки
Фото: ДСНС України

Російська армія атакувала житловий сектор міста Костянтинівка та населені пункти Краматорського району. Унаслідок обстрілів зруйновано господарські будівлі.

Про це інформує ДСНС України.

У Костянтинівці окупанти здійснили масований удар по житловому сектору. Виникли три пожежі за різними адресами, зокрема, горіли господарські будівлі та легковий автомобіль. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння.

У Яцьківці та Олексієво-Дружківці Краматорського району рятувальники ліквідували займання в гаражі та 2 легкових авто.

  • За попередньою інформацією Донецької ОВА, за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти у чотирьох районах регіону. 
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