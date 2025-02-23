Російські окупанти здійснили масований удар по житловому сектору Костянтинівки

Російська армія атакувала житловий сектор міста Костянтинівка та населені пункти Краматорського району. Унаслідок обстрілів зруйновано господарські будівлі.

Про це інформує ДСНС України.

У Костянтинівці окупанти здійснили масований удар по житловому сектору. Виникли три пожежі за різними адресами, зокрема, горіли господарські будівлі та легковий автомобіль. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння.

У Яцьківці та Олексієво-Дружківці Краматорського району рятувальники ліквідували займання в гаражі та 2 легкових авто.