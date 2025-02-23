За тиждень українські сапери розмінували понад 151,5 гектарів деокупованих територій

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої більш ніж у тричі перевищує площу Ватикану.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"З 16 по 23 лютого групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 151,53 гектарів", — ідеться у повідомленні.

Найбільше вибухонебезпечних предметів сапери вилучили у Миколаївській області — 289

Всього від початку повномасштабної війни підрозділи Держспецтрансслужби виявили і вилучили 216 226 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано територію площею 189883,23 гектара:

Автомобільних доріг – 1077,70 км

Акваторії – 25,78 га

Залізничних колій – 2736,21 км

Лінії електромереж – 528,55 км

Газогонів – 82,77 км

Територій житлового призначення – 380,72 га

Лісів – 492,79 га

Найближчим часом Коаліція спроможностей з розмінування України здійснить перші у 2025 році закупівлі для потреб звільнення українських територій від вибухонебезпечних предметів на суму понад 30 млн євро.