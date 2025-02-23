Зеленський: заради миру в Україні готовий залишити посаду. Готовий поміняти її на НАТО

За стіл переговорів буде запрошувати Україна, бо це її війна, наголосив президент.

Президент Володимир Зеленський сказав, що готовий піти з посади, якщо це означатиме мир для України. Про це він сказав на пресконференції в Києві, відповідаючи на відповідне запитання.

Як відомо, президент США Дональд Трамп нещодавно повторив один із основних ворожих наративів – про небхідність проведення виборів в Україні, які, як відомо, за чинним законодавством неможливі під час воєнного стану. Трамп також обізвав українського президента “диктатором”.

“Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост – я готовий. Можу поміняти це на НАТО”, – сказав він.

Президент знову наголосив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки. На столі гарантій безпеки і перемовин ця тема буде.

“Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за якийизапрошують Україну. Це наш стіл, бо війна в Україні”, – сказав президент.

За столом буде Європа – це справедливо і обовʼязково, і йдеться не лише про Євросоюз, а і про Велику Британію. Також мають бути США. Буде за столом і Росія, бо цього хочуть партнери.

Стосовно кількості допомоги США Україні – це $100 млрд. 120 млрд доларів у війні заплатила Україна, ще 100 – Європа та інші партнери.