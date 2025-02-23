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Росіяни планували теракти у київському гіпермаркеті, а також замахи на Зеленського, Буданова і Малюка

Голова СБУ каже, що оперативна обстановка є контрольованою. 

Росіяни планували теракти у київському гіпермаркеті, а також замахи на Зеленського, Буданова і Малюка
Василь Малюк під час форуму “Україна. Рік 2025”
Фото: Анна Стешенко

За три роки великої війни спецслужби виявили 102 агентурних мережі Росії

Про це заявив голова СБУ Василь Малюк під час форуму “Україна. Рік 2025”.

“У нас за три роки виявлено 102 агентурні мережі, серед яких топові. Серед них ті, які планували ліквідувати нашого Верховного головнокомандувача, президента України”, – зазначив він.

Голова СБУ також заявив, що російські спецслужби хотіли вбити його та голову ГУР Кирила Буданова. 

“Буданова збиралися вбити на минулий Великдень перед інавгурацією Путіна. Планувався і замах на мене”, – сказав Василь Малюк.

РФ також планувала влаштувати теракт в столичному гіпермаркеті.

“Вони запланували теракт в одному гіпермаркеті французької фірми. Коли в час пік після шостої вечора там багато людей, там мали вибухнути вибухові пристрої в місцях, де легкозаймисті суміші. Слава Богу, ми задокументували на випередження”, – сказав голова СБУ, додавши, що оперативна обстановка є контрольованою. 

Нагадаємо, у травні 2024 року співробітники СБУ затримали двох полковників Управління держохорони, які входили до агентурної мережі ФСБ і мали на меті ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Російські агенти планували вбити очільника ГУР МО Кирила Буданова під час скоординованої атаки з використанням балістичних ракет і безпілотника.

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