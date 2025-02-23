У Міноборони повідомили про тимчасові технічні труднощі в "Резерв+"

Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+".

Спостерігається нестабільний доступ застосунку "Резерв+" до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта, яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами. Це може впливати на оновлення документів в Резерв+", — ідеться у повідомленні.

Водночас, всі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендується зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні.

Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку, а взаємодія буде відновлена найближчим часом.