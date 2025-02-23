У Києві відбувся форум "Україна. Рік 2025", що завершився пресконференцією президента Володимира Зеленського. Трансляцію вів Офіс президента.

Фото: Анна Стешенко Форум

Фото: Анна Стешенко

Участь у форумі онлайн та онлайн візьмуть керівники військових та державних інституцій, зокрема, спікер Верховної Ради, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони, керівник ГУР, керівник СБУ, голова СЗР, голова Офісу президента. Подібні заходи відбувалися і торік та в 2023-му – також до роковин повномасштабного нападу Росії.

У минулому році захід присвятили обговоренню досягнення українських цілей у війні, розвитку Сил оборони, роботі українського ОПК, економіці і захисту життів українців.

Під час панельних дискусій виступали голова уряду Денис Шмигаль, голова Офісу президента, міністр оборони та інші високопосадовці. Формум також завершувався президентською пресконференцією.