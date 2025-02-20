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Умєров анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками

Нова система вже працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе швидше доставляти дрони на фронт, вважає міністр.

Умєров анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оброни Рустем Умєров провів зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів та анонсував нову модель забезпечення війська безпілотниками.

Як зазначив міністр, завдання його відомства – забезпечити «швидке та безперебійне постачання найкращих БПЛА для наших воїнів».

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«Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів», - повідомив  Умєров.

За його словами, нова система вже працює у нелетальних закупівлях і тепер допоможе швидше доставляти дрони на фронт – підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БПЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів; підтримати виробників – вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва; створити прозорі правила – зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

«DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. Водночас виробники отримають чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати виробництво», - додав міністр.

  • Торік у вересні Умєров із командою презентували IT-систему DOT-Chain, яка дозволила оптимізувати і зробити більш прозорою схему закупівель товарів для армії.
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