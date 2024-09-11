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Умєров презентував IT-систему DOT-Chain, яка має кардинально покращити тилове забезпечення

Зокрема, ця система впроваджує швидкість: кілька кліків замість сотень документів.

Умєров презентував IT-систему DOT-Chain, яка має кардинально покращити тилове забезпечення
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 11 вересня, міністр оборони України Рустем Умєров з командою презентували IT-систему DOT-Chain, яку позиціонують як революційну. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Зазначається, що DOT-Chain – це новий рівень у тиловому забезпеченні, завдяки якому товари для армії постачаються швидко, прозоро та на абсолютно новому управлінському рівні.

Умєров зауважив, що створення ефективної системи управління постачаннями для армії стало пріоритетом для команди з перших днів після призначення міністром. 

Що змінює DOT-Chain:

  • Швидкість: забули про купу паперів – тепер кілька кліків замість сотень документів.  
  • Прозорість: усі процеси – на долоні. Мінімум помилок, максимум ефективності.  
  • Підтримка постачальників: прямий зв'язок між ними та військовими, що забезпечує безперебійні поставки.  
  • Безпека: високі стандарти захисту інформації, що є особливо важливим в умовах війни.

Умєров подякував міжнародним партнерам за підтримку проєкту. 

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