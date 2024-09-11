ГУР: ботом єВорог уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок

За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків, кажуть українські розвідники.

Українці роблять героїчні речі — уже два роки системно відправляють заявки в @evorog_bot, допомагають знищувати техніку, особовий склад, опорні пункти ворога, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За цінністю заявка в єВорог дорівнює даним від розвідки, БпЛА чи супутникових знімків.

“Хоч робота народної розвідки може здаватися непомітною, ми бачимо її у звітах Генштабу. Наприклад, колись ми попросили українців зібрати інформацію про російський РЕБ — користувач із Запорізької області надіслав заявку в єВорог. На наступний день РЕБ знищили”, — повідомили в ГУР.

Зазначається, що ботом уже скористалися 628 тисяч українців, а один користувач відправив рекордні 347 заявок. Найбільше інформації отримуємо саме з тимчасово окупованих територій, зокрема Криму та Донбасу.

Попри окупацію, пропаганду та небезпеку наші люди не зупиняються та роблять усе, щоб допомогти військовим.

ГУР закликає долучатися до народної розвідки, ставати очима військових і памʼятати про власну безпеку: надсилайте заявки в єВорог тільки тоді, коли впевнені, що нічого не загрожує життю, видаляйте кадри окупантів і листування з чатботом, папку Видалене та кеш месенджера. Також не обговорюйте по телефону переміщення техніки росіян.

Переходьте в єВорог з головного екрана в застосунку Дія або за посиланням: https://t.me/evorog_bot.