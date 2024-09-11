Покровський напрямок учора знову мав найвищу кількість боїв

Однак, порівняно з добою раніше, у вівторок зіткнень було менше.

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (дві ракети), 66 авіаударів (94 КАБ), провела 4761 обстріл (понад 180 – реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку відбулося чотири зіткнення. На Куп'янському Сили оборони відбили 13 атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової і Петропавлівки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак російських окупантів у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Невське, Новосадове і Торське", – сказав він.

На Сіверському відбили дев'ять атак поблизу Івано-Дарівки, Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки.

На Краматорському Сили оборони зупинили п'ять спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації провели дев'ять атак у районах населених пунктів Дачне, Торецьк і Нелипівка.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів, зокрема, у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки.

На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Росіян 29 разів намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку ворог провів дві атаки в напрямку Вугледара.

На Оріхівському росіяни провели одну безуспішну атаку неподалік Малих Щербаків.

"На Придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників", – повідомив речник.