Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
МАГАТЕ з російським душком: на кого працює Агентство з ядерної безпеки
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Покровський напрямок учора знову мав найвищу кількість боїв

Однак, порівняно з добою раніше, у вівторок зіткнень було менше.

Покровський напрямок учора знову мав найвищу кількість боїв
Бійці 4-ї окремої танкової бригади перед бойовим виїздом
Фото: facebook/4 окрема танкова бригада

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Росія завдала одного ракетного удару (дві ракети), 66 авіаударів (94 КАБ), провела 4761 обстріл (понад 180 – реактивних систем залпового вогню). 

На Харківському напрямку відбулося чотири зіткнення. На Куп'янському Сили оборони відбили 13 атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової і Петропавлівки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов. 

"На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак російських окупантів у районах населених пунктів Дружелюбівка, Твердохлібове, Невське, Новосадове і Торське", – сказав він.

На Сіверському відбили дев'ять атак поблизу Івано-Дарівки, Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки.

На Краматорському Сили оборони зупинили п'ять спроб ворога прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Іванівського. 

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації провели дев'ять атак у районах населених пунктів Дачне, Торецьк і Нелипівка.

На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів, зокрема, у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. 

На Курахівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Українська та Красногорівки. Росіян 29 разів намагалися прорвати оборону. 

На Времівському напрямку ворог провів дві атаки в напрямку Вугледара.

На Оріхівському росіяни провели одну безуспішну атаку неподалік Малих Щербаків.

"На Придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили сім атак російських загарбників", – повідомив речник.

  • У вівторок кількість зіткнень з росіянами знизилася: днем раніше їх було 167. Покровський знову став напрямком із найбільшою кількістю зіткнень (вчора це був Курахівський), але боїв було менше. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies