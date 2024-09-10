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Учора найбільша кількість зіткнень з росіянами була на Курахівському напрямку

На другому місці – Покровський.

Учора найбільша кількість зіткнень з росіянами була на Курахівському напрямку
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Протягом минулої доби відбулося 167 зіткнень. На Харківському напрямку ворог провів дві атаки в районі населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 12 разі. Сили оборони відбили напади у бік Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки і Лозової та Глушківки, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Ковальов.

"На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки", – сказав він.

На Сіверському напрямку захисники відбили 14 атак росіян біля Верхньокам'янського, Івано-Даріївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському росіяни атакували двічі в районі Білої Гори. 

На Торецькому ворог провів дев'ять атак біля Нелипівки і Торецька.

На Покровському захисники зупинили 41 атаку окупантів у районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селидового і Михайлівки. 

На Курахівському Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог концентрував у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки і Георгіївки. 

На Времівському росіяни провели дев'ять атак на позиції Сил оборони в районі Золотої ниви, Шахтарського та Вугледара. Задіювали штурмову та бомбардувальну авіацію. 

На Оріхівському загарбники намагалися вибити захисників з позицій біля малої Токмачки та Малих Щербаків. Провели три атаки. Використали близько десяти КАБ і до ста некерованих авіаракет.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції Сил оборони України дев'ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат", – сказав речник Генштабу.

Операція в Курській області триває. Росія завдала чотирьох ракетних ударів (чотири ракети), 97 авіаударів (130 КАБ), провела 4916 обстрілів, зокрема 195 – з реактивних систем залпового вогню.

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