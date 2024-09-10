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Армія РФ завдала ракетного удару по Бериславському району Херсонщини

Армія РФ завдала ракетного удару по Бериславському району Херсонщини
Наслідки обстрілу Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська упродовж доби атакували 19 населених пунктів Херсонської області. Також ворог завдав ракетного удару по Бериславському району.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Чорнобаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Берислав, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Токарівка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Хрещенівка, Новоберислав, Томарине, Новогреднєве та місто Херсон.

Російські військові поцілили в медичний заклад, дитячий садок, автомобільну парковку; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 24 приватні будинки. 

Також окупанти пошкодили обладнання зв'язку, газопроводи та приватні автомобілі. 

Раніше через російську агресію на Херсонщині постраждали 11 людей. 

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