Головне за понеділок, 9 вересня: авіаудар по Сумщині, засідання Ставки, бої на Покровському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 9 вересня відбулося 105 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку противник здійснив 23 штурмових дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Пантелеймонівці. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, наразі точаться сім боїв, в основному у районі Новогродівки.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 28 разів у бік Долинового, Желанного Першого, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 19 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Красногорівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 9 вересня – в новині.

Удень 9 вересня російська армія завдала авіаційного удару по населених пунктах Сумського району, поінформувала Сумська ОВА.

Попередньо відомо, що російська армія для атаки застосувала КАБи.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого авіаудару є постраждалі.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.

Як розповів глава держави у вечірньому відеозверненні, основними питаннями були захист енергетики і позицій на фронті від російських ударів.

За словами Президента, у питанні захисту енергетики є чіткі терміни та вимоги по кожному обʼєкту, його фізичному захисту й по прикриттю з повітря.

"Потрібен абсолютно такий же чіткий підхід до реалізації всіх необхідних заходів. Відповідальність за це виключно персональна – і за будівництво захисту, і за роботу ППО", — підкреслив Зеленський.

Також, за словами Президента, наразі проводиться робота спрямована на комплектацію бойових бригад та бригад резерву.

Українські міжнародники готують на 11 вересня саміт Кримської платформи, повідомив також президент України Володимир Зеленський.

“Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат – Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня”, - зазначив Зеленський.

128 російських військових на сьогодні отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. Ще 676 ідентифіковані правоохоронцями як підозрювані. Такі дані під час дискусійної панелі “Нової країни” озвучив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Україна це робить першою робить у світі. Під час гарячої фази війни ми не тільки документуємо, ми розслідуємо, передаємо в суди і засуджуємо. Це дуже важливо», — наголосив Андрій Костін.

Водночас, за його словами, величезна кількість потерпілих в Україні змусила змінити орієнтир у роботі правоохоронців – на роботу в інтересах потерпілих. «Це складний процес зміни не тільки традицій, але й філософії та мислення багатьох правоохоронців. Ми на цьому шляху спільно з громадянським суспільством», — відзначив генпрокурор.

Докладніше – в новині.

Національний банк України посилив валютні обмеження на розрахунки за кордоном валютними картками, випущеними в Україні.

Посилення обмежень стосуватиметься розрахунків за низку товарів і послуг за кордоном з платіжних карток, випущених українськими банками. Зокрема йдеться про оплату годинників, ювелірних виробів, виробів зі срібла, коштовного каміння, монет і марок за кордоном, повідомила пресслужба Нацбанку. НБУ встановив на ці операції щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті.

Також Нацбанк обмежив до 500 тисяч гривень в еквіваленті розрахунки з менеджерами з нерухомості для сплати комісій за управління, оплати за проживання та пов’язаних із цим комісій.

Зазначається, що такий ліміт враховує потреби українців, що перебувають за кордоном, та задовольняє потреби 98% клієнтів банків, що здійснюють зазначені операції. Водночас обмеження "дасть змогу запобігти спробам обходити встановлені НБУ обмеження на відповідні операції та уникнути відпливу капіталу з України у значних обсягах".

Зміни почнуть діяти з 10 вересня.

На завтра, 10 вересня, обмеження енергопостачання не прогнозують, повідомили в Укренерго.

Споживачів закликають ощадливо користуватися електроенергією впродовж усієї доби, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8:00 до 22:00.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!