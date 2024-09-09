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Начальник Генштабу Чехії закликав зняти заборону на удари західною технікою по РФ

Він наголосив, що Заходу не слід боятися ескалації, оскільки РФ лише погрожує потужною відповіддю на перетин так званих червоних ліній.

Начальник Генштабу Чехії закликав зняти заборону на удари західною технікою по РФ
Начальник Генштабу Чехії закликав зняти заборону на удари західною технікою по РФ

Очільник Генштабу Чехії Карел Река закликав західних союзників України дозволити використання далекобійних ракет по території РФ.

Про це повідомляє “Суспільне”.

"Ці обмеження повинні бути зняті, тому що для українців є законним і легітимним захищати себе, навіть нападаючи на російську територію, тому що вони не можуть битися зі зв'язаними руками", — сказав Карел Река.

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Він наголосив, що Заходу не слід боятися ескалації, оскільки РФ лише погрожує потужною відповіддю на перетин так званих червоних ліній. Зокрема, це показала Курська операція ЗСУ.

Водночас, поки нема такого дозволу, Росія не припиняє використовувати ракети проти українських міст.

Очільник Генштабу Чехії наголосив, що за таких умов Росія має значну перевагу, оскільки літаки злітають з російських аеропортів, які розміщені в межах досяжності зброї, що є в українців, але ті не можуть її застосувати. Потім ці літаки бомбардують не лише армію, але й цивільну інфраструктуру, отже для українців було б цілком нормально атакувати і російську територію.

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