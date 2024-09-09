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Туреччина вперше за 13 років візьме участь у засіданні міністрів Ліги арабських держав, - Reuters

Голова МЗС Хакан Фідан зустрінеться з представниками країн-членів ЛАД на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем і  ХАМАС.

Туреччина вперше за 13 років візьме участь у засіданні міністрів Ліги арабських держав, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 10 веренсня, Туреччина вперше за 13 років візьме участь у міністерській зустрічі Ліги арабських держав, що відбудеться в Каїрі. 

Про це повідомляє Reuters

Видання зазначає, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться з представниками країн-членів Ліги на тлі ескалації конфлікту між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС.

Автори статті зазначають, що Туреччина, яка засудила дії Ізраїлю та підтримала звинувачення проти нього в Міжнародному суді, останніми роками мала напружені відносини з деякими членами ЛАД. Не дивлячись на це, Анкара змогла покращити відносини з Єгиптом, ОАЕ та Саудівською Аравією, залишаючись у конфлікті з іншими країнами, зокрема - Сирією.

Після початку війни в Газі Туреччина приєдналася до спільної контактної групи ЛАД та Організації ісламського співробітництва для припинення конфлікту. За словами джерел Reuters, запрошення Фідана на цю зустріч демонструє зростання інтересу до регіональної ролі Туреччини та її бажання зміцнити співпрацю з арабським світом.

Ліга арабських держав - це регіональна організація, заснована в 1945 році для зміцнення співпраці між арабськими країнами. До її складу входять 22 країни. Організація відіграє важливу роль у вирішенні конфліктів, зокрема в Палестино-ізраїльському питанні та інших регіональних кризах.

Туреччина не є членом Ліги, однак вона підтримує відносини з багатьма державами-членами організації.

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